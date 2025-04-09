Правительство Китая уточняет информацию о своих пленных гражданах с украинской стороной - МИД КНР

Правительство Китая уточняет с украинской стороной информацию о захваченных защитниками Украины в Донецкой области гражданами Китая, которые воевали в составе российских войск. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай уточняет информацию (о пленных своих гражданах – прим.) с украинской стороной", - сказал Линь, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что китайское правительство всегда просит своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любых форм участия в вооруженных конфликтах и избегать участия в военных действиях любой стороны.

При этом он не смог ответить на вопросы о контактах между Киевом и Пекином по поводу пленных.

"Что касается того, общались ли обе стороны по указанному вопросу, у меня нет информации", - сказал представитель МИД.

Он также прокомментировал критические высказывания в адрес Пекина министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который заявил, что участие граждан Китая в составе российской армии, вторгшейся в Украину, ставит под сомнение декларируемую позицию Китая по вопросу мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН.

"Такие претензии не имеют под собой никаких оснований. На самом деле, позиция Китая по украинскому кризису очень четкая и широко признается международным сообществом. Украинской стороне необходимо правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая, направленные на политическое урегулирование кризиса", - сказал Линь.

По его словам, Китай придерживается объективной и справедливой позиции по "украинскому кризису".

"Мы взяли на себя обязательство содействовать прекращению конфликта и мирным переговорам... Украинская сторона должна правильно и конструктивно оценивать усилия Китая", - добавил дипломат.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский сообщил, что на Донецком направлении украинские воины вступили в бой с шестью китайскими военными, двое попали в плен. Зеленский настаивает на срочном обсуждении этой ситуации с партнерами.