Руководителя Huawei в Европе обвинили в деле о взяточничестве в Европарламенте

Один из руководителей компании Huawei в Европе является подозреваемым в бельгийском расследовании вероятной коррупции в Европейском парламенте в пользу китайской технологической компании. Об этом пишет Politico после ознакомления с документами, касающимися судебного слушания.

Этот чиновник был представлен в бельгийском суде во вторник, 8 апреля, согласно документам, касающимся слушания.

Он обвиняется в "активной коррупции лица, занимающего государственную должность, участия в преступной организации и отмывании денег".

Его титруют как вице-президента региона Европы в Huawei, который ранее занимал должность главного представителя компании в Европейском Союзе, возглавляя офис по связям с общественностью Huawei в Брюсселе. Его можно идентифицировать только как Йонг Дж.

Слушание во вторник, 8 апреля, которое состоялось за закрытыми дверями, было частью производства, в котором стороны защиты обсуждают с судьями процессуальные вопросы, в частности относительно возможного содержания под стражей.

Как свидетельствует ордер на арест, с которым ознакомилось агентство, бельгийские следователи расследуют, были ли осуществлены незаконные выплаты с целью получения политической поддержки открытого письма, которое защищало интересы китайской компании и было подписано восемью членами Европейского парламента.

Бельгийская прокуратура сообщила в пятницу, 4 апреля, что предъявила обвинения восьми лицам. Это произошло после серии полицейских обысков в Бельгии и Португалии, в частности в штаб-квартире Huawei по лоббистской деятельности в Брюсселе и в ряде офисов Европейского парламента.

Отмечается, что кроме Йонг Дж., еще трое сотрудников Huawei есть среди подозреваемых по делу о коррупции. Среди них – лоббист и старший руководитель компании, которых можно идентифицировать только как Валерио О. и Хан В. Им также предъявлено обвинение в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации.

Все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.

В понедельник, 7 апреля, представитель Huawei сообщил, что компания уволила двух сотрудников и отстранила еще одного в связи с их возможной причастностью к расследованию взяточничества. Имена и должности этих сотрудников компания не разглашает.

Между тем Европарламент запретил вход на свою территорию лоббистам, которые работают на китайский технологический гигант Huawei.