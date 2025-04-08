Telegram-кошелек Wallet анонсировал выход на рынок США

Встроенный в Telegram кошелек Wallet станет доступен американским пользователям. Об этом объявил генеральный директор The Open Platform (TOP) Андрей Рогозов.

Запуск сервиса произойдет во втором квартале 2025 года.

Экспансия Wallet происходит в рамках «стратегического курса» TON Foundation на расширение операций в США.

Ранее бывший президент организации Стив Юн заявил, что, несмотря на текущие проблемы, перспективы для блокчейна The Open Network (TON) остаются благоприятными. Он также указал на резкий рост популярности сети благодаря запуску мини-приложений включая Tap-to-Earn игры.

По данным CoinGecko, за сутки цена Toncoin показала рост 3,1% и на момент написания составляет $3,14.

Напомним, в марте разработчики TOP объявили о запуске следующего поколения кошелька Wallet. Обновленная линейка продуктов включает разделы Trade и Earn.