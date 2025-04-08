Премьер Литвы против, чтобы национальные санкции объединяли белорусов и россиян

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас против, чтобы национальные санкции объединяли белорусов и россиян. Об этом он заявил во вторник, 8 апреля, в Сейме во время общения с журналистами.

По его словам, неадекватно подозревать, что каждый белорус, приезжающий в Литву, хочет навредить стране, передает литовский вещатель LRT.

Он считает, что предложение правительства о продлении на год действующих ограничений является сбалансированным.

Гинтаутас Палуцкас подчеркнул, что большая белорусская диаспора, которая приехала в Литву, не только работает в стране, но и инвестирует в нее, открывая бизнес, и соседняя Польша не вводит таких ограничений.

"Да, мы слышим об угрозах национальной безопасности, но также неадекватно видеть в каждом шпиона. Мы даем больше финансирования Департаменту государственной безопасности, поэтому пусть они, согласно своим функциям и обязанностям, ловят этих шпионов, а равнять всех под одну гребенку, я думаю, нерационально", – добавил он.

Несмотря на позицию премьер-министра, усиленный вариант продления национальных санкций прошел дебаты в Сейме во вторник, 8 апреля. Как информировали, тогда парламент Литвы рассмотрел возможность введения ограничений для белорусских мигрантов на поездки на родину.

Если предложения будут одобрены, то те белорусы, кто ездит домой чаще, чем раз в квартал, потеряют вид на жительство.

В прошлом месяце власти объявили, что двух граждан Литвы обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси.