Нью-Йорк вновь лидирует среди городов мира по числу миллионеров

Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по числу проживающих в нем долларовых миллионеров. Об этом говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley & Partners, подготовленном совместно с аналитической фирмой New World Wealth.

В Нью-Йорке насчитывается 384,5 тыс. миллионеров, за последние 10 лет это количество выросло на 45%. В том числе в городе живут 818 человек, чьи активы превышают $100 млн.

Второе место заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, в которую входит сам Сан-Франциско и Кремниевая долина. По данным исследования, в этом районе число миллионеров выросло почти вдвое (на 98%) за последнее десятилетие и достигло 342,4 тыс. Более высокие темпы роста популяции миллионеров зафиксированы только в Шэньчжэне (142%), Ханчжоу (108%) и Дубае (102%). Кроме того, в Сан-Франциско теперь живет больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке - 82 против 66.

Дубай продемонстрировал лучший рост в топ-50 городов мира за последний год, поднявшись на 18-ю строчку с 21-го места. Число долларовых миллионеров в городе теперь составляет 81,2 тыс. Самый резкий спад зафиксировал Сеул, откатившийся на 24-е место с 19-го.

Москва заняла в списке 40-е место, опустившись на две позиции. Число миллионеров в Москве составило 30 тыс., включая 178 человек с состоянием свыше $100 млн и 23 миллиардеров.

Москва и Лондон стали единственными городами, где число миллионеров сократилось за последнее десятилетие. Британская столица сейчас занимает шестое место в мире по численности миллионеров (215,7 тыс.), пропустив вперед Токио (292,3 тыс.), Сингапур (242,4 тыс.) и Лос-Анджелес (220,6 тыс.). С 2014 года количество миллионеров в Лондоне сократилось на 12%, в Москве - на 25%.

За последний год в топ-50 городов мира по числу миллионеров произошло одно изменение - Лиссабон вошел в список (22,2 тыс. миллионеров), а новозеландский Окленд покинул его.

Отдельный список самых дорогих городов мира возглавил Монако - стоимость квадратного метра элитной жилой недвижимости в княжестве превышает $38,8 тыс. При этом Монако также является мировым лидером по среднему состоянию на душу населения - показатель превышает $20 млн.

Нью-Йорк занял второе место по дороговизне жилья ($27,5 тыс. за квадратный метр), Гонконг расположился на третьей строчке ($26,3 тыс.), Лондон занял четвертое место ($24 тыс.).