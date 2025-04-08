Последнее обновление: 08.04.2025 11:21

В Беларуси планируется установить более 200 зарядных станций для электромобилей в 2025 году

В Беларуси планируется в 2025 году установить более 200 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «Белоруснефть» по строительству и общим вопросам Андрей Котик.

По его словам, на 1 апреля в стране было зарегистрировано 28,5 тыс. электромобилей.

«Компания «Белоруснефть», как национальный оператор, четко выполняет правительственную программу по установке зарядных станций. Сегодня в стране работает 750 таких объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще более 200 станций», - сказал он.

Андрей Котик заверил, что они оснащаются усовершенствованным оборудованием, которое «не только соответствует современным стандартам, но и учитывает будущий рост мощности и скорости зарядки электромобилей».

В компании также готовы к появлению электрогрузовиков – это следующий этап развития инфраструктуры от Malanka.



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