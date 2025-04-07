ЕС в июне примет решение о правовом статусе украинцев после достижения мира

Еврокомиссия начала изучать вопрос о будущем правовом статусе украинцев, находящихся за границей из-за российско-украинской войны, в случае достижения мира в Украине. Об этом сообщает Euractiv.

В настоящее время почти 4,3 млн украинских беженцев пользуются в Евросоюзе временной защитой (TPD), которая дает право жить, работать и получать доступ к услугам.

В прошлом году правительства ЕС согласились продлить TPD до марта 2026 года, но в случае достижения мира в Украине он может быть отменен.

Еврокомиссия сообщила, что начала изучать возможные решения в этой ситуации. Среди вопросов – продолжение или отмена временной защиты, переход на национальный статус страны-члена ЕС для работы, обучения или воссоединения семьи, поддержка тех, кто решил вернуться в Украину.

Как отмечает издание, любое решение ЕС о прекращении временной защиты потребует согласия всех государств-членов. Ожидается, что общая позиция ЕС будет достигнута в первой половине этого года.

Заседание Совета Евросоюза, где будет обсуждаться этот вопрос, запланировано на июнь.