Последнее обновление: 07.04.2025 10:05

Meta выпустила новую модель искусственного интеллекта

Meta Platforms в субботу выпустила последнюю версию своей большой языковой модели Llama под названием Llama 4 Scout и Llama 4 Maverick. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, Llama - это мультимодальная система искусственного интеллекта.

Мультимодальные системы способны обрабатывать и интегрировать различные типы данных, включая текст, видео, изображения и аудио, и могут конвертировать контент между этими форматами.

Llama 4 Maverick и Llama 4 Scout будут иметь открытое программное обеспечение.

Компания также сообщила, что предварительно просматривает Llama 4 Behemoth, который она назвала "одним из самых умных LLM в мире и нашим самым мощным, который будет служить в качестве учителя для наших новых моделей".

Крупные технологические фирмы активно инвестируют в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) после успеха ChatGPT от OpenAI, который изменил технологический ландшафт и стимулировал инвестиции в машинное обучение.

В пятницу издание The Information сообщило, что компания Meta отложила запуск последней версии LLM, поскольку во время разработки Llama 4 не оправдала ожиданий Meta в отношении технических тестов, в частности, в рассуждениях и математических задачах.

Компания также была обеспокоена тем, что Llama 4 была менее способна, чем модели OpenAI, вести голосовые разговоры, подобные человеческим, добавляется в отчете.



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