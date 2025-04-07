Последнее обновление: 07.04.2025 10:05

На одном из предприятий Витебска выявлены факты хищений бетона

На одном из предприятий Витебска выявлены факты хищений бетона. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, чтобы легализовать вывоз цементного раствора с территории предприятия, 34-летний мастер цеха составлял фиктивные договоры и вносил недостоверные сведения в товарно-транспортные накладные. Бетонную смесь он продавал, а вырученные деньги присваивал.

За четыре месяца такой деятельности ущерб предприятию превысил 50 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.



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