Последнее обновление: 06.04.2025 13:44

Из-за непогоды нарушено электроснабжение в более 270 населенных пунктах в Беларуси

Снегопад и шквалистый ветер стали причиной нарушения электроснабжения более 270 населенных пунктов в Минской и Могилевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минскэнерго.

"Сложная погодная обстановка привела к нарушениям в электроснабжении потребителей Минской области. По состоянию на 08:00 энергетики РУП "Минскэнерго" активно работают над восстановлением электроснабжения в более чем 130 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Задействовано почти 40 специализированных бригад и 56 единиц спецтехники, а также 6 дизельных электростанций, которые помогут обеспечить электроэнергией наиболее пострадавшие районы.

В Могилевской области по состоянию на 08:30 утра продолжались работы по восстановлению электроснабжения в 142 населенных пунктах, преимущественно в Бобруйском, Осиповичском, Кировском и Могилевском районах. На текущий момент к аварийно-восстановительным работам привлечен персонал сетевых филиалов РУП "Могилевэнерго" в количестве 49 бригад и 55 единиц спецтехники.

Сложная погодная обстановка наблюдается и в других регионах страны. МЧС предупредило, что 6 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, метель. По юго-восточной половине страны - сильный снег, мокрый снег.

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