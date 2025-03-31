Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продолжает выявлять в торговых точках страны завышенные цены на овощи и фрукты.

«Несмотря на то, что регулирование цен на «борщевой набор» и яблоки свежие осуществляется государством уже не первый месяц, субъекты торговли по-прежнему продолжают допускать нарушения», - сетует ведомство.

Так, согласно данным МАРТ, только за последнюю неделю в Могилеве установлено семь фактов реализации индивидуальными предпринимателями овощей и яблок по завышенным ценам.

К примеру, в киоске, расположенном по пр. Шмидта, цена на огурцы свежие превысила установленную на 2,22 рубля, лук репчатый - на 1,06 рубля, свежие яблоки - на 1,67 рубля, а цена на свеклу столовую была завышена почти в два раза. Превышение розничных цен на огурцы свежие и капусту белокочанную установлены также и в других объектах Могилева.

Нарушителям выданы рекомендации.

«При добровольном устранении субъектом торговли выявленных в ходе мониторинга нарушений в установленный контролирующим органом срок меры ответственности применяться не будут, за исключением случаев повторного выявления нарушений», - сообщает МАРТ.

В Гродненской области также выявлены нарушения законодательства о ценообразовании. ФХ «Агро Антэй» из Лидского района и ФХ «Иваново» из Ошмянского района повысили отпускные цены на яблоки, свеклу, картофель и морковь без необходимого согласования с Гродненским облисполкомом. В результате экономический суд Гродненской области привлек нарушителей к административной ответственности по части 3 статьи 13.2КоАП, назначив штрафы в размере пяти процентов стоимости реализованных товаров — 1300 рублей для одного хозяйства и 400 рублей для другого.

Работниками главного управления МАРТ по Витебской области проанализировано 40 процедур госзакупок плодоовощной продукции. В результате установлено, что оптовая организация ЧТУП «Меркурий-Торг» при заполнении товарно-транспортных накладных не указала информацию об отпускной цене производителя (импортера) и размере оптовой надбавки. За это нарушение виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 13.2 КоАП.

Кроме того, в Гомельской области выявлен факт превышения КФХ «Янина-вита» предельных максимальных отпускных цен при реализации плодоовощной продукции организациям, финансируемым из бюджета. Разница между фактическими отпускными ценами и установленными предельными максимальными составила 2920,50 рубля. Экономический суд Гомельской области привлек хозяйство к административной ответственности с наложением штрафа в двукратном размере необоснованно полученной выручки — 5841,00 рубль. Также к ответственности было привлечено должностное лицо.