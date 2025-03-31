ВОЗ сокращает бюджет и персонал из-за приостановки финансирования США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует сократить бюджет на 21% и уменьшить штат сотрудников. Об этом говорится во внутренней записке от 28 марта, подписанной гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебреисусом, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Причиной стали прекращение финансирования со стороны США — крупнейшего донора, обеспечивавшего около 18% бюджета ВОЗ — и сокращение помощи от других стран на фоне роста военных расходов.

ВОЗ оценивает дефицит бюджета в 2025 году почти в $600 млн. В связи с этим на 2026-2027 годы запланировано снижение расходов с $5,3 млрд до $4,2 млрд. Ранее в феврале бюджет уже был сокращен до $4,9 млрд.

Согласно документу, ВОЗ начнет сокращения на уровне высшего руководства в штаб-квартире в Женеве, однако увольнения затронут все уровни и регионы. Решения о приоритетах в работе и распределении ресурсов примут к концу апреля.

Известно, что более четверти из 9473 сотрудников организации работают в Женеве. Внутренний документ от 10 марта также сообщил об ограничении контрактов сотрудников сроком на один год и активной работе по привлечению новых источников финансирования — от стран, частных доноров и благотворительных организаций.

Администрация Дональда Трампа официально объявила о выходе США из ВОЗ в январе, обвинив организацию и другие кризисы. США были крупнейшим спонсором ВОЗ. Большая часть американского финансирования поступала в виде добровольных взносов на конкретные проекты.

Трамп объяснил выход США из ВОЗ несправедливым распределением финансовой нагрузки между США и Китаем, обвинил организацию в неэффективном реагировании на пандемию COVID-19, а также в том, что она «обманывает» его страну.