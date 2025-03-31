ЕАБР по-прежнему ожидает дальнейшего роста зарплат в Беларуси

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает дальнейшего роста зарплат в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора аналитиков ЕАБР.

«Ожидаем дальнейшего роста заработных плат, чему будет способствовать высокая конкуренция за кадры и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работодатели Беларуси предлагают больше вакансий и повышают зарплаты.

В феврале 2025 г. количество занятых выросло (+0,1% г/г) впервые за последние 10 лет. При этом высокий спрос на рабочую силу сохраняется: количество вакансий растет, что поддерживает повышение оплаты труда.

В реальном заработная плата увеличилась на 11,1% г/г в феврале после 13,5% г/г в январе. В бюджетном секторе зарплаты выросли на 12% г/г.