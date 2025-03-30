Украина имеет предпринимателей, которые производят миллион fpv-дронов в год

Украинская оборонная промышленность способна производить несколько миллионов fpv-дронов в год. об этом заявил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в эфире "Радио Хартия".

По его словам, некоторые украинские предприятия способны производить более 100 тысяч дронов в месяц.

При этом в Украине более 150 предприятий разного масштаба, производящих FPV дронов.

В марте один из крупнейших украинских производителей FPV-дронов Vyriy Drone представил первую серийную партию на 100% локализованных беспилотников.

За два месяца 2025 года Украина потратила 336,6 млрд грн из общего фонда госбюджета на безопасность и оборону.