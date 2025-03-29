Бывших сотрудников госбезопасности ЧССР обвиняют в преследовании в 1980-е студента Карлова университета

Полиция выдвинула обвинила против трех бывших сотрудников государственной безопасности (StB) ЧССР в том, что на рубеже 1970-х и 1980-х гг. они добились отчисления одного из студентов философского факультета Карлова университета.

В результате их действий студент попал в психиатрическую больницу.

Следователи по уголовным делам возбуждают против них дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», которая в случае вынесения обвинительного приговора карается лишением свободы на срок до 10 лет.

По данным полиции, три сотрудника госбезопасности работали в так называемом управлении контрразведки по борьбе с внутренними врагами. Они выбрали своей жертвой 20-летнего молодого человека, подписавшего правозащитный манифест «Хартия-77» и сотрудничавшего с Комитетом защиты несправедливо осужденных. Сотрудники StB возбудили против студента дело, из-за чего он был исключен из университета. По данным полиции, в результате преследования молодой человек оказался в психиатрической больнице.

«Он не смог выехать на учебу в Великобританию, хотя получил приглашение в Лондонский университет, и зарабатывал на жизнь как ночной сторож», – сообщила Верховный комиссар полиции Ивета Коржинкова.

Надзором над делом осуществляет районная прокуратура Праги-6.