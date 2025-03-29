Последнее обновление: 29.03.2025 14:08

В Азербайджане стал доступен интернет Starlink

Высокоскоростной и низколатентный интернет Starlink теперь доступен в Азербайджане. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на компанию.

Starlink — это первая и крупнейшая спутниковая констелляция в мире, использующая низкую околоземную орбиту для предоставления широкополосного интернета, способного поддерживать стриминг, онлайн-игры, видеозвонки и многое другое.

Starlink представляет собой сеть тысяч спутников, которые находятся на орбите значительно ближе к Земле, примерно на высоте 550 км, и покрывают всю планету. Благодаря тому, что спутники Starlink находятся на низкой орбите, задержка значительно ниже — около 25 мс против 600+ мс у традиционных спутников.



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