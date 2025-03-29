Германия обсуждает с соседними странами процедуру отказа мигрантам во въезде

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет договориться с Чехией, Польшей, Австрией, Швейцарией и Францией о совместном подходе к предотвращению миграции. Об этом пишет издание Bild.

Отмечается, что целью переговоров является создание «миграционного альянса» и согласование процедуры отказа во въезде мигрантам на границах Германии.

Партии, которые могут войти в состав нового немецкого кабинета, пока не смогли договориться по некоторым положениям, связанным с миграцией. Данный вопрос играл решающую роль перед выборами в Бундестаг.

Согласно соглашению, достигнутому в ходе предварительных переговоров, мигранты, желающие подать заявление на предоставление убежища в ФРГ, теперь могут получать отказ непосредственно на границе страны. Однако данная процедура должна быть согласована с соседними странами, в том числе с Чехией. ХДС/ХСС и СДПГ не смогли прийти к единому мнению о том, следует ли лишь информировать соседей об отказе мигрантам во въезде, или же следует получить согласие на такую процедуру этих стран.

По данным Bild, Мерц начал проводить «секретные переговоры» с представителями с премьер-министром Чехии Фиалой, премьер-министром Польши Дональдом Туском, канцлером Австрии Кристианом Штокером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

«Мы находимся в контакте с Германией, а также со всеми соседними государствами по вопросу максимального ограничения миграции, и мы продолжим это делать вместе с новым канцлером Германии, как только он вступит в должность», – сообщила агентству ČTK пресс-служба премьер-министра Чехии Петра Фиалы.