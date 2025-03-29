Последнее обновление: 29.03.2025 14:08

Пентагон представит Трампу планы создания системы ПРО "Золотой купол"

Министерство обороны США на следующей неделе представит американскому президенту Дональду Трампу как минимум три варианта создания системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом сообщает издание Defense One.

Разработка программы создания системы ПРО "Золотой купол" началась в рамках инициативы Трампа, выдвинутой 27 января.

Помимо укрепления наземной противоракетной обороны программа предусматривает вывод на орбиту нескольких тысяч спутников для обнаружения пусков баллистических ракет, и космических аппаратов для их кинетического перехвата массой от 40 до 80 кг.

На первом этапе создания системы "Золотой купол" к 2026 году предполагается повысить точность и эффективность наземных противоракет. На создание полномасштабной системы может потребоваться от пяти до семи лет, пишет издание.



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