Доходы американцев в феврале выросли вдвое сильнее прогнозов

Доходы населения США в феврале подскочили на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января прошлого года. Об этом говорится в отчете Министерства торговли страны.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали намного более умеренного подъема, на 0,4%.

Расходы американцев увеличились на 0,4% при ожидавшемся росте на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в январе доходы населения США повысились на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее. Расходы понизились на 0,3%, а не на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в феврале вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с январскими данными, так и с консенсус-прогнозом.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно. В январе подъем показателей составил 0,3% и 2,7%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.