Последнее обновление: 28.03.2025 15:06

В Беларуси утвердили три профстандарта в сфере производства протезно-ортопедических изделий

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 118 от 30 декабря 2024 г. утверждены 3 профстандарта в сфере производства протезно-ортопедических изделий.

Как сообщает ведомство, утверждены следующие профессиональные стандарты: деятельность по изготовлению ортопедической обуви; деятельность по изготовлению протезно-ортопедических изделий; специалисты по изготовлению протезно-ортопедических изделий.

Утвержденные профстандарты содержат характеристики трудовых функций для 4 профессий рабочих, 2 должностей служащих:

модельер колодок (4-7 разряды);

обувщик по пошиву ортопедической обуви (3-7 разряды);

механик протезно-ортопедических изделий (4-8 разряды);

шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий (3-6 разряды);

техник-протезист;

инженер-протезист.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2025 года

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