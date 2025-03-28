В Беларуси утвердили три профстандарта в сфере производства протезно-ортопедических изделий

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 118 от 30 декабря 2024 г. утверждены 3 профстандарта в сфере производства протезно-ортопедических изделий.
Как сообщает ведомство, утверждены следующие профессиональные стандарты: деятельность по изготовлению ортопедической обуви; деятельность по изготовлению протезно-ортопедических изделий; специалисты по изготовлению протезно-ортопедических изделий.
Утвержденные профстандарты содержат характеристики трудовых функций для 4 профессий рабочих, 2 должностей служащих:
модельер колодок (4-7 разряды);
обувщик по пошиву ортопедической обуви (3-7 разряды);
механик протезно-ортопедических изделий (4-8 разряды);
шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий (3-6 разряды);
техник-протезист;
инженер-протезист.
Постановление вступает в силу с 1 мая 2025 года