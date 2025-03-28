В Беларуси в улучшении жилищных условий официально нуждаются 558,4 тыс. семей

В Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2024 года состояло 558,4 тыс. семей. Об этом сообщает Белстат.

В 2024 году получили жилье и улучшили жилищные условия 20,7 тыс. семей (включая одиноких граждан), что на 10,7 тыс. меньше, чем на конец 2023 года. Однако жилищные условия смогли улучшить всего лишь 3,7% нуждающихся.

Среди получивших жилье - 5,6 тыс. молодых семей, 7,8 тыс. многодетных семей, 1,5 тыс. семей, имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

В городах и поселках городского типа количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 8,8 тыс., в сельских населенных пунктах – на 1,9 тыс. семей.