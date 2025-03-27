Средняя пенсия в Финляндии в 2024 году достигла €2100

По данным финского Центра пенсионного страхования (ETK), средний размер пенсии в Финляндии в прошлом году составил €2100 до вычета налогов.

По сравнению с 2023 годом, когда пенсионеры в среднем получали по €1848 в месяц, средняя пенсия в стране выросла на €252, пишет Yle.

Средняя пенсия у мужчин в 2024 году достигла €2349 в месяц, а у женщин - €1893.

При этом 15% пенсионеров получали более €3000 ежемесячной выплаты. В то же время каждый третий пенсионер в 2024 году получал пенсию менее €1500 в месяц.