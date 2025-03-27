Беларусь будет сотрудничать с Зимбабве в сфере туризма. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма подписан в рамках 27-й международной выставки-ярмарки туристических услуг "Отдых-2025".

Министр туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве Барбара Рводзи считает, что потенциал для развития туризма огромный.

"Хотим пригласить к нам туристов из Беларуси. Зимбабвийцы, как и белорусский народ, - мирные люди, демонстрирующие гостеприимство", - отметила чиновник африканской страны.

Она напомнила, что Зимбабве открыла в Минске посольство.

"Считаем своим долгом привлекать и другие страны Африканского региона, чтобы знакомить их с Беларусью <...>", - добавила министр.

Она назвала туризм в числе приоритетных направлений сотрудничества двух стран наряду с сельским хозяйством, машиностроением, здравоохранением.