Акции автопроизводителей отреагировали на новые пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили и запчасти. Акции компаний, производящих авто снизились. Об этом пишет Reuters.

В издании отмечают, что это может существенно поднять цены на авто в США и ударить по производителям в Канаде, Мексике и других странах.

После этой новости акции General Motors подешевели на 8% на послебиржевых торгах. Ценные бумаги Ford и Stellantis, торгующиеся в США, потеряли примерно 4,5% каждая. В Азии акции Toyota, Honda и Hyundai снизились на 3-4%.

Стоимость акций Tesla, которая производит все свои автомобили в США, но использует импортные комплектующие, упала на 1,3%.

По оценкам Cox Automotive, новые тарифы добавят $3 тыс. к стоимости автомобилей, произведенных в США, и $6 тыс. к машинам из Канады и Мексики. Ожидается, что это сократит производство в Северной Америке на 20 тыс. авто в день.

Автомобильные компании и правительства других стран раскритиковали решение Трампа. Организация Autos Drive America, представляющая крупнейших иностранных автопроизводителей, таких как Honda, Hyundai, Toyota и Volkswagen, предупредила, что пошлины "сделают производство и продажу автомобилей в США дороже, что в конечном итоге приведет к повышению цен, уменьшению выбора для потребителей и сокращению рабочих мест".

В то же время профсоюз United Auto Workers поддержал таможенную политику Трампа, заявив, что она может вернуть в США "тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в сфере автомобилестроения".

Белый дом заявил, что 25% тарифы на автомобильные запчасти, импортируемые в США, вступят в силу не позднее 3 мая, облагая налогом такие ключевые товары, как двигатели, трансмиссии, детали силовых агрегатов и электрические компоненты.