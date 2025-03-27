Большинство американцев разочаровано назначениями в администрации Трампа

Большинство американских избирателей в целом разочаровано людьми, которых президент США Дональд Трамп выбрал на ключевые должности в своей администрации. Об этом свидетельствует опрос по заказу телеканала NBC News.

В опросе 52% респондентов заявили, что в целом разочарованы людьми, которых президент США назначил возглавить министерства и федеральные ведомства. Зато 45% сказали, что в целом довольны выбором.

Эти числа довольно близки к общему рейтингу одобрения Дональда Трампа: 47% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, а 51% – не одобряют.

Как отмечает NBC News, процент американцев, которые не одобряют назначение в администрацию Трампа, выше, чем в начале его первого срока (тогда таких было 44%).

Опрос выявил заметный раскол между сторонниками Республиканской и Демократической партий.

При этом 88% избирателей-республиканцев говорят, что довольны кандидатурами Трампа в его второй администрации, а 95% демократов - разочарованы его выбором. И только 10% избирателей-республиканцев заявили, что разочарованы кадрами Трампа, а 4% избирателей-демократов сказали, что довольны его выбором.

Опрос NBC News проводился до публикации The Atlantic, согласно которой чиновники администрации Трампа обсуждали удар по хуситам в Йемене в мессенджере Signal, куда случайно добавили журналиста.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление журналиста в чате, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".