Белавиа планирует подписать контракт на покупку трех самолетов у Гамбии

Национальный перевозчик "Белавиа" находится в процессе подписания контракта на покупку трех самолетов у Гамбии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Три широкофюзеляжных самолета Airbus A330, которые обычно могут перевозить по 250 пассажиров, были зарегистрированы на гамбийскую компанию Magic Air, когда они приземлились в Минске 17 августа 2024 года, свидетельствуют данные Flightradar24 и двух других поставщиков услуг по отслеживанию полетов, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Белавиа находится в процессе подписания контракта на покупку этих самолетов. Они прибыли в очень плохом техническом состоянии, однако полеты на них планируют начать в этом весенне-летнем сезоне, сообщил один из источников Reuters.

По мнению экспертов, если Белавиа добьется успеха, это даст России возможность обойти санкции, используя самолеты незападных стран.

Хотя западные санкции против Беларуси и России направлены на ограничение доступа к авиационным запчастям, многие страны, включая Гамбию, не подписали эти ограничения и не обязаны их выполнять.

Крошечное африканское государство не подпадает под авиационные санкции, но некоторые зарегистрированные в Гамбии суда стали мишенью санкций США, Британии и ЕС за помощь России в обходе ограничений на экспорт нефти через сеть танкеров, известную как "теневой флот".

Управление гражданской авиации Гамбии сообщило Reuters, что самолеты были проданы покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), переправлены в Минск, а затем изъяты из гамбийского реестра 19 августа 2024 года.