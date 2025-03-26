Правительство Беларуси внесло изменения в 18 постановлений в рамках закона о занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Согласно постановлению Совмина № 168 от 24 марта 2025 года, совершенствуются подходы по организации и финансированию мероприятий по трудоустройству людей с инвалидностью. В частности, установлен предельный размер финансирования мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест для трудоустройства инвалидов за одно рабочее место – до 1500 базовых величин (63 тыс. рублей)

Кроме того, установлен предельный размер бюджетных средств, выделяемых на приобретение оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты при финансировании мероприятий по адаптации к трудовой деятельности инвалидов - до 200 базовых величин (8400 рублей) за одно рабочее место.

Прохождение адаптации к трудовой деятельности возможно не более одного раза, за рядом исключений.

Уточнен также порядок установления брони приема на работу. В целях исключения дополнительной нагрузки на нанимателей установлено, что нанимателям, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, броня приема на работу таких безработных не устанавливается.

В новой редакции изложено Положение о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Расширены также возможности по частичной компенсации затрат на оплату труда граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и зарегистрированных безработными.

За счет средств бюджета компенсируются:

затраты на выплату заработной платы с учетом отработанного времени в размере, не превышающем минимальную заработную плату;

сумма обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН, начисленных на заработную плату, исчисленной из вышеуказанной суммы.

Исключено дополнительное условие предоставления частичной компенсации затрат нанимателей по оплате труда граждан, освобожденных из исправительных учреждений, – «не смогли трудоустроиться на подходящую работу по независящим от них причинам в течение 10 дней».