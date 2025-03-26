Последнее обновление: 26.03.2025 10:47

В ЕС согласовали введение электронных водительских прав с 2030 года

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали новую директиву Европейской комиссии, предусматривающую создание в ЕС электронных водительских прав, которые можно будет загружать в мобильный телефон или иное устройство и которые будут действовать на всей территории сообщества.

Внедрение директивы об электронных водительских правах запланировано на 2030 год.

Директива также предусматривает внедрение регулирования, которое разрешит управлять автомобилем 17-летним водителям с сопровождающим лицом и уточняет условия испытательного срока для начинающих водителей.

Кроме того, в теоретические и практические экзамены на вождение добавят элементы, связанные с безопасностью пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.

После официального принятия директивы Европарламентом и Советом ЕС страны-члены Евросоюза должны будут включить ее в свое национальное законодательство в течение четырех лет.

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