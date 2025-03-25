Правительство Латвии поддержало выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Правительство Латвии поддержало выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом пишут латвийские СМИ.

Министерство иностранных дел республики попросило придать этому вопросу срочный характер и включить его в качестве первого вопроса на заседании Сейма, которое состоится 27 марта. Окончательное решение о выходе из конвенции будет принято Сеймом. В ведомстве рассчитывают на то, что Латвия выйдет из Конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей.

В МИД также добавили, что любое возможное приобретение, размещение и использование противопехотных мин будет зависеть от военной логики и необходимости, а также от приоритетов развития оборонного потенциала и имеющегося финансирования.

Ранее министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции.