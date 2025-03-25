Около 25% работников в Германии работают из дома

Практически каждый четвертый работник в Германии работает по крайней мере неполный рабочий день из дома. Об этом сообщает DPA.

Исследование, проведенное мюнхенским институтом ifo, показало, что в феврале количество людей, работающих из дома в Германии, составило 24,5% работников, по сравнению с 23,4% в августе 2024 года.

Этот показатель практически не изменился с апреля 2022 года.

"Мы не видим в данных никаких доказательств того, что работа из дома уменьшается. Работа из дома прочно закрепилась. Отдельные инициативы компаний по возвращению своих работников в офис не являются статистически заметной тенденцией", – сказал исследователь ifo Жан-Виктор Алипур.

Исследование института свидетельствует, что гибридные модели труда – сочетание работы дома и в офисе – в целом не ухудшают производительность, особенно если работники координируют дни, которые они проводят на работе.