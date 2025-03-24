На портале «Е-Паслуга» доступны для получения новые админпроцедуры МВД

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» размещены новые административные процедуры, органом-регулятором которых является Министерство внутренних дел (МВД).
Как сообщает Национальный центр электронных услуг, доступны следующие процедуры:
200.15.13.1 «Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности»;
548.5.16.2 «Получение свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности»;
548.9.21.1 «Получение заключения о соответствии помещения, предназначенного для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, требованиям нормативных правовых актов по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации».
Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).