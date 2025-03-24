В российском регионе школьницам будут платить за беременность

В Орловской области введут единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков.

Изначально выплату ввели для беременных студенток как меру по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в регионе. Аналогичные выплаты для беременных студенток действуют в Воронежской и Нижегородской областях.

По данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в 2023 году составлял 1,41 рождения на одну женщину. В 2020 году показатель достигал 1,5. В 2023 году был также зафиксирован исторический минимум по числу родившихся: в абсолютном выражении число младенцев в 2023 году составило 1,265 млн человек, став минимальным с 1999 года, когда родилось 1,214 млн детей.