Последнее обновление: 23.03.2025 14:00

Чехи активно скупают золото, несмотря на "заоблачные" цены

Чехи активно скупают золото, несмотря на то что его цена достигла рекордного уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди продавцов золота и драгоценных металлов.

В этом году торговцы золотом отметили рост объемов торговли на десятки процентов по сравнению с предыдущим годом. В первой половине марта цена на золото впервые превысила $3 тысячи за тройскую унцию и продолжает расти. В среду, 19 марта, цена достигла нового рекорда — $3045.

Спрос на драгоценные металлы значительно вырос в феврале и особенно в марте: местные компании сообщают о двукратном увеличении интереса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам экспертов, чешские домохозяйства держат около 20 тонн золота. Тем не менее по сравнению с другими европейцами их запасы драгоценного металла ниже в несколько раз.



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