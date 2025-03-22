Экс-министру Польши грозит до 10 лет тюрьмы за рассекречивание военных планов

Бывшему главе Министерства обороны Польши Мариушу Блащаку в пятницу объявили обвинения по делу о рассекречивании части плана обороны восточной границы, за что ему грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщает РАР.

Дело касается рассекречивания Блащаком в сентябре 2023 года части документа плана применения Вооруженных сил Польши "Варта".

Он использовал его во время кампании на парламентских выборах, утверждая, что политики "Гражданской платформы", которые ранее находились у власти, планировали в случае вторжения "сдать полстраны нападающему".

Польская прокуратура утверждает, что на момент публикации Блащаком части плана "Варта" информация в нем не была должным образом рассекречена. По ее требованию Сейм 6 марта снял неприкосновенность с политика, который сейчас является депутатом от бывшей партии власти "Право и справедливость".

В пятницу Блащак появился в Отделе военных дел Окружной прокуратуры в Варшаве, где ему объявили обвинения. Он назвал их безосновательными, утвердив, что "имел право, но также и обязанность рассекретить архивные документы".

Прокурор по делу Марцин Максян объявил после допроса Блащака, что ему предъявлены обвинения, среди прочего, в превышении полномочий, и что ему грозит тюремное заключение сроком от одного до 10 лет.