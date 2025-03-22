В Германии суд отказался признать Грузию безопасной страной

Берлинский административный суд поставил под сомнение отнесение правительством Германии Грузии к категории безопасных стран происхождения, которая влияет на процедуру депортации. Об этом сообщает DPA.

В конце 2023 года Германия классифицировала Грузию как безопасную страну происхождения. Как следствие, процедуры предоставления убежища гражданам Грузии в Германии происходят по особым правилам.

Статус Грузии как безопасной страны происхождения поставили под сомнение в рамках рассмотрения дела грузинских супругов, которые сначала успешно защитились от депортации в порядке упрощенного судопроизводства.

В своих жалобах супруги утверждали, что подверглись репрессиям из-за участия в акциях протеста против принятия пророссийских законов нынешней властью Грузии.

Берлинские судьи в решении сослались на прецедент Суда ЕС, который в другом деле в отношении Молдовы постановил, что страна не может быть отнесена к категории безопасных стран происхождения, если часть ее территории не является безопасной.

По мнению суда, это касается в том числе грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии, оккупированных Россией, из-за нестабильной ситуации с правами человека.

Теперь, согласно решению Берлинского административного суда, грузинские супруги могут оставаться в Германии до решения вопроса о предоставлении им убежища, уточнила в комментарии DPA пресс-секретарь суда.

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, в 2024 году более 1600 человек были депортированы из страны в Грузию.