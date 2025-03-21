Последнее обновление: 21.03.2025 18:01

ЕС готовит пакет поддержки для независимых медиа Украины на €10 млн

Европейский Союз готовит пакет поддержки для независимых медиа в Украине на €10 млн. Об этом рассказала посол Европейского Союза Катарина Матернова.

По ее словам, это является одной из ключевых тем в вопросе европейской поддержки.

"Сейчас мы имеем пакет поддержки в размере €10 миллионов на этот год для независимых медиа в Украине. €7 миллионов из них будут предоставлены через наших партнеров. А в мае делегация Европейского Союза объявит конкурс на €3 миллиона по двум направлениям", – отметила посол, которую цитируют украинские медиа.

Она уточнила, что одно из этих направлений будет касаться журналистских расследований, а другое – поддержки локальных и региональных СМИ.

Недавно стало известно об отмене финансирования "Радио Свобода", связанной с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование