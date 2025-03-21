Последнее обновление: 21.03.2025 16:39

В Турции вторую ночь подряд прошли протесты из-за задержания мэра Стамбула

Тысячи человек приняли участие в акциях протеста в ночь на пятницу в Анкаре, Стамбуле и ряде других городов Турции. Об этом сообщает Associated Press.

К собравшимся в Стамбуле обратился Озгюр Озель, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии, членом которой является задержанный ранее на этой неделе мэр Стамбула - оппозиционер Экрем Имамоглу. Озель призвал людей выходить на улицы, но не устраивать беспорядки.

В акциях также принял участие мэр Анкары Мансур Яваш, который заявил, что оппозиционные партии должны объединить силы "против несправедливости".

По данным агентства, в Анкаре полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта стражи порядка задержали Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре указали, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами.

Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование