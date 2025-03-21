Huawei выпустила складной смартфон на новой версии собственной ОС

Китайская Huawei запустила в продажу складной смартфон Pura X, пишет CNBC.

В разложенном состоянии диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма, соотношение сторон - 16:10.

Цены на Pura X начинаются от 7 499 юаней ($1037).

Это первый смартфон на операционной системе HarmonyOS 5 - собственной разработке Huawei. Изначальная версия была выпущена в ноябре под названием HarmonyOS Next, тогда же начались продажи смартфонов Huawei Mate 70 на этой системе. Он стал первым флагманским смартфоном компании на полностью китайской ОС.

В 2019 году из-за американских санкций Huawei лишилась доступа к мобильным сервисам Google и выпустила HarmonyOS на основе открытого исходного кода Android, чтобы пользователи ее устройств могли запускать Android-приложения. В последней версии ОС, как сообщается, такой код не используется.

Кроме того, Pura X поставляется с ИИ-ассистентом Xiaoyi, основанным на ИИ-моделях Huawei и DeepSeek, и, как пишет сайт Huawei Central, позволяет перелистывать страницы на экране движением глаз.