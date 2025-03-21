В Чехии планируют расширить использование криптовалют в стране.

В частности, группа законодателей, представителей широкого политического спектра хочет разработать законопроект, который позволил бы компаниям выплачивать сотрудникам часть их заработной платы в цифровой валюте, например, в биткоинах, сообщает сайт ekonomickydenik.cz.

Граждане также должны иметь возможность делать сбережения непосредственно в криптовалюте в рамках созданного и поддерживаемого государством долгосрочного инвестиционного продукта, который служит для накопления средств на пенсию. Сэкономленные деньги также можно будет вывести в криптовалюте.

План по расширению использования криптовалют был представлен совместно депутатами от трех партий, входящих в состав правительства – TOP 09, партии христианских демократов (KDU-CSL), STAN и оппозиционной ANO. Они хотят открыть соотечественникам более широкий спектр возможностей использования альтернативных платежных средств.

Как полагают народные избранники, возможность получения части зарплаты в криптовалюте может стать важным конкурентным преимуществом, например, при наборе сотрудников. А также привлечь в Чехию иностранные компании, которые используют для бизнеса криптовалюты.