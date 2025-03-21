В Латвии назвали условие использования противопехотных мин

Установка противопехотных мин будет происходить только в случае вероятного нападения на страну. Об этом заявил командующий Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Каспар Пуданс.

По его словам, выход из Оттавской конвенции, или соглашения о запрете использования неуправляемых противопехотных мин, не входит в список приоритетов Национальных вооруженных сил.

"(Мы установим их) перед ожидаемым нападением. Мы также смотрели, изучали, у меня нет полного ответа, но одним из аргументов является также то, как долго мина может лежать в земле и нужно ли ее заменять", – сказал Пуданс, которого цитируют латвийские медиа.

Год назад НВС призвали Латвию не выходить из Оттавской конвенции, поскольку, по мнению вооруженных сил, существуют и другие противопехотные методы.

Пуданс подтвердил, что позиция НВС существенно не изменилась. Кроме того, он заявил, что это решение не должно менять существующие планы по обороне и закупке вооружений.

"Подсчитаем, что нам может понадобиться дополнительно, какая подготовка. А потом, в зависимости от имеющихся ресурсов, посмотрим", – прокомментировал командующий потребность в неуправляемых противопехотных минах.

Если Сейм одобрит решение правительства, Латвия в течение шести месяцев выйдет из Оттавской конвенции.

Как известно, Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Комментируя намерение стран Балтии и Польши выйти из конвенции, которая запрещает противопехотные мины, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал неправильным то, что "мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас".