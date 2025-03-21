НАТО планирует увеличить запасы вооружений у союзников на 30%

Североатлантический альянс намерен попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружений и оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса.

Новые цели для военных возможностей стран НАТО, которые обновят стандарты, установленные до начала Россией специальной военной операции на Украине, сейчас обсуждаются для принятия их к началу июня, когда министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе. Достижение этих целей потребует значительных финансовых усилий от большинства европейских союзников и Канады, тогда как расходы США останутся практически неизменными, отметили официальные лица.

По словам одного из представителей альянса, новые цели предполагают увеличение объема вооружений и оборудования в среднем на 30%, при этом в некоторых категориях этот показатель может быть выше или ниже.

Как заявил агентству высокопоставленный представитель НАТО, реализация новых целей займет от 5 до 15 лет и приведет к созданию более сильных вооруженных сил в Европе и Канаде, которые будут меньше зависеть от США.

По данным Bloomberg, США смогут выполнить новые требования за счет уже имеющихся запасов, тогда как большинству союзников придется увеличить расходы на оборону до уровня более 3% ВВП, что станет новой целью, которую лидеры альянса, вероятно, установят на саммите НАТО в Гааге в конце июня.