Сейм Латвии рассмотрит инициативу запретить чиновникам ездить в Беларусь

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции направила в парламент предложение наложить запрет для некоторых категорий сотрудников госучреждений на поездки в Россию и Беларусь.

Предполагаемое наказание за нарушение – увольнение с должности.

Законопроект предусматривает запрет ездить в Россию и Беларусь госслужащим с доступом к государственной тайне, сотрудникам министерств обороны, внутренних дел, юстиции, а также подчиненных им учреждений, военных объектов, таможенных органов, бюро по борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции и вдобавок сотрудников службы госдоходов, сообщил LSM+.

Запрет также распространяется на дипломатов, прокуроров и судей. Всего это может затронуть около 40 000 трудящихся в госсекторе.

Законопроект также предусматривает некоторые исключения, когда поездка в эти страны будет разрешена по специальному разрешению, деловым или гуманитарным причинам.

Если Сейм утвердит запрет (ожидается, что это произойдет в апреле), то он будет распространяться и на транзитные поездки через территории Беларуси и России.