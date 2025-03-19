Суд запретил команде Маска ликвидировать USAID из-за вероятного нарушения Конституции США

Ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) Департаментом правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска, вероятно, нарушила Конституцию США. Об этом постановил федеральный судья, на неопределенный срок запретивший DOGE осуществлять дальнейшие сокращения в агентстве.

Окружной судья Теодор Чуанг в штате Мэриленд приказал администрации Дональда Трампа остановить ликвидацию USAID и восстановить доступ к электронной почте и компьютерам всех работников агентства, включая тех, кто находится в административном отпуске, пишет Associated Press.

В то же время приказ суда не предусматривает отмены увольнений или полного возобновления работы USAID.

В своем решении окружной судья Теодор Чуанг в штате Мэриленд отметил, что Илон Маск не только является советником Трампа, как утверждает администрация президента США, но и фактически возглавляет DOGE без официального назначения Сенатом, предположительно нарушающего Конституцию США.

Судья сказал, что, вероятно, USAID больше не способен выполнять некоторые из своих функций, предусмотренных законодательством.

"В совокупности эти факты подтверждают вывод о том, что USAID был фактически ликвидирован", – отметил судья.

Чуанг считает, что быстрые шаги к ликвидации USAID, предпринятые DOGE и Маском, вероятно, нанесли ущерб общественным интересам, потому что лишили избранных законодателей их "конституционных полномочий решать, закрывать ли агентство и когда и как именно это делать".

"Они делают операцию бензопилой вместо скальпеля, нанося ущерб не только людям, которым служит USAID, но и большинству американцев, рассчитывающих на стабильность нашего правительства", – отметил подавший иск исполнительный директор Фонда защитников демократии штата Норм Айзен.