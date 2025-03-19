В Китае создали устройство, которое может заряжать электрокары всего за 5 минут

Китайская компания BYD представила новую систему для электрических авто, которая позволяет заряжать их почти так же быстро, как заправлять обычные бензиновые автомобили. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается, пиковая скорость зарядки 1000 кВт позволяет за пять минут зарядить электромобиль на 400 км. Это примерно вдвое быстрее показателей, которые демонстрируют новейшие суперзарядные устройства конкурентов.

Сначала новой зарядной платформой от BYD смогут пользоваться владельцы седана Han L и кроссовера Tang L. Презентация этих моделей состоялась недавно. Они отличаются, в частности, относительно доступной ценой, которая находится на уровне автомобиля Toyota Camry.

BYD Co Ltd является китайским конгломератом, который включает производителя автомобилей BYD Auto, а также производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Компания базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580 место.