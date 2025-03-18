Alphabet заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке стартапа Wiz за $32 млрд

Компания Alphabet Inc. достигла соглашения о приобретении израильского стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, сделка будет полностью оплачена денежными средствами и станет крупнейшей в истории Alphabet. После ее завершения Wiz станет частью облачного подразделения Google Cloud.

Эта сделка может помочь Google догнать Microsoft и Amazon на конкурентном рынке облачных вычислений.

Ранее о сделке сообщала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Компания вела переговоры о покупке Wiz в прошлом году, однако они провалились, в частности, из-за обеспокоенности руководителей и инвесторов стартапа тем, что она может столкнуться с противодействием антимонопольных органов. Вслед за этим Wiz сообщила, что сфокусируется на подготовке к IPO.

Wiz – это израильский стартап по облачной безопасности со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компанию основали в январе 2020 года Ассаф Раппапорт, Инон Костика, Рой Резник и Ами Лутвак, ранее основавшие Adallom.

Сервисами Wiz пользуется почти половина из ста крупнейших компаний США, говорится на ее сайте.

В 2024 году Wiz привлекла $1 млрд в рамках инвестраунда, получив оценку в $12 млрд. Среди ее инвесторов – венчурные компании Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, а также Lightspeed Venture Partners.

Выручка Wiz в прошлом году достигла $500 млн. Ее соучредитель Рой Резник ранее говорил, что компания ставит своей целью удвоить этот показатель в 2025 году.