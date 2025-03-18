Дрон чешского производителя получил сертификацию НАТО

Чешский беспилотный летательный аппарат One 150, разработанный компанией Primoco UAV, получил военную сертификацию в соответствии со стандартами НАТО. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Кроме того, дрону выдано гражданское разрешение на полеты над густонаселенными городскими районами. Получение сертификации упростит процесс экспорта дрона, позволяя странам НАТО напрямую включать его в свою военную технику.

По заявлению компании, One 150M стал единственным в категории среднетяжелых беспилотников (до 150 кг), который соответствует международному военному стандарту НАТО STANAG 4703. Ранее при каждом международном контракте было необходимо проходить сложный процесс сертификации, теперь же этот этап будет значительно упрощен. Это открывает новые возможности для поставок аппарата странам-участницам альянса.

Помимо военной сертификации, One 150 получил разрешение на эксплуатацию над густонаселенными районами с плотностью до 5 тысяч человек на квадратный километр. Это стало возможным при выполнении определенных мер по снижению рисков. Такой допуск демонстрирует высокий уровень технологического развития компании.

Primoco UAV активно расширяет свое присутствие на мировом рынке – на сегодня ее дроны эксплуатируются в 15 странах на четырех континентах, включая Германию и Малайзию. Финансовые показатели компании также растут: за три квартала прошлого года прибыль увеличилась на 4%, а выручка – на 45%, что обусловлено высоким спросом на международном рынке.