Последнее обновление: 18.03.2025 15:46

Латвия сохранила санкции в отношении россиян, которых исключили из списка ЕС

Латвия оставила национальные санкции против граждан РФ, которые были исключены из списков Европейского Союза. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

На прошлой неделе стало известно, что из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Венгрия требовала удаления их из "черного списка" в обмен на согласие продлить на шесть месяцев санкции против остальных подсанкционных лиц.

"Как и раньше, лица, изъятые из санкционного списка ЕС (за исключением умерших), включаются в список нежелательных для Латвии лиц и им запрещается въезд в страну на неопределенный срок", – подчеркнула Браже.

Между тем Польша оставила национальные санкции против российского олигарха Вячеслава Моше Кантора, которого исключили из санкционного списка Европейского Союза по требованию Венгрии.



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование