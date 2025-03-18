Руководителей дорожно-строительного предприятия задержали при получении взятки в $30 тысяч

Руководителей дорожно-строительного предприятия задержали при получении взятки в размере $30 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Согласно информации, на генерального директора предприятия и его заместителя вышли оперативники ГУБОПиК МВД.

По версии милиции, руководители обогащались за счет поставщиков оборудования и техники.

"Для благоприятного решения вопросов, входящих в их компетенцию, а также с целью дальнейшего сотрудничества должностные лица брали от коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД на систематической основе осуществляют мониторинг дорожной отрасли на предмет коррупционных рисков. Так, в январе с поличным за аналогичные деяния задержан руководитель одного из ключевых предприятий республики, обслуживающих автодороги", - сообщила пресс-служба МВД.