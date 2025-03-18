Audi сократит 7,5 тысячи рабочих мест в сфере управления

Audi, входящая в Volkswagen Group, планирует сократить до 7500 рабочих мест в Германии, чтобы оптимизировать расходы. Об этом пишет Reuters.

Сокращение коснется административного персонала и разработчиков. Завершить программу увольнений планируют в 2029 году.

Согласно договору между руководством и профсоюзами, компания планирует экономить €1 млрд в год. В то же время в течение следующих четырех лет Audi инвестирует €8 млрд в свои немецкие предприятия.

В Audi ожидают, что оптимизация приведет к значительному повышению "производительности, скорости и гибкости" выхода продукции, а также подчеркнули желание уменьшить бюрократию и продвигать цифровизацию.

Общее количество сокращений в Volkswagen Group сейчас достигает 48 тысяч человек: VW уменьшает штат на 35 тысяч работников, Porsche - на 3900, а программное подразделение Cariad - на 1600.