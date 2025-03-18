В Литве предлагают ужесточить правила проживания для белорусов

В Литве три оппозиционных депутата от консервативной партии "Союз Родины – Литовские христианские демократы" предложили лишать белорусских и российских граждан вида на жительство в Литве, если они часто посещают свои родины. Об этом сообщает LRT.

Депутаты предлагают добавить это положение в закон, вводящий ограничения для граждан Беларуси и России.

В частности, три депутата зарегистрировали предложение, которое предусматривает приостановление выдачи вида на жительство для белорусских граждан, как и для россиян, если у них нет действующей визы.

Имеющиеся разрешения должны быть аннулированы для граждан Беларуси или России, которые совершали поездки в свои страны более одного раза в течение трех месяцев.

Исключение составят перевозчики, водители грузовиков, те, кто следует транзитом через эти страны, или те, кто совершает поездку по независящим от них причинам.

По словам консервативных политиков, количество белорусов, получивших вид на жительство в Литве, в последние годы резко возросло и сейчас составляет около 62 тысяч человек.

"Подавляющее большинство белорусов, которые имеют временный вид на жительство в Литве, возвращаются в Беларусь более или менее регулярно. Среди них есть и те, кто имеет разрешение на временное проживание, выданное по гуманитарным соображениям. В декабре 2023 года было зафиксировано 38 тысяч таких случаев", – пишут депутаты в аргументации к проекту поправок.

Консерваторы утверждают, что эти люди могут быть завербованы белорусскими спецслужбами и им может быть предложено выполнять "определенные разведывательные функции".

По их мнению, прекращение приема заявок на проживание от белорусов и аннулирование действующих разрешений необходимо "для лучшей защиты национальной безопасности".

Недавно Комиссия латвийского Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает запрет на выезд в Беларусь и Россию для части работников государственного управления.

Напомним, 20 февраля, депутаты Сейма Латвии поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет для граждан Беларуси и России или принадлежащим им юридическим лицам покупать недвижимость в стране.